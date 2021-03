Atac: Arco di Travertino, riparato guasto a servoscala (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – E’ stato riparato in circa trenta minuti il guasto al servoscala, di cui a notizie di stampa, che ieri mattina ha causato un disservizio a un passeggero con disabilita’, con il quale Atac si scusa.” “L’impianto e’ tornato in funzione gia’ nella mattina di ieri e risulta regolarmente in servizio. Atac ricorda che e’ in via di definizione un capitolato per arrivare alla sostituzione dei servoscala, che si sono rivelati poco efficienti.” “L’azienda sottolinea di essere impegnata per migliorare al massimo l’accessibilita’ nelle proprie infrastrutture, anche migliorando l’efficacia dei processi manutentivi. Cio’ ha consentito di diminuire significativamente i guasti agli impianti. E’ quanto si legge nella nota di Atac. Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – E’ statoin circa trenta minuti ilal, di cui a notizie di stampa, che ieri mattina ha causato un disservizio a un passeggero con disabilita’, con il qualesi scusa.” “L’impianto e’ tornato in funzione gia’ nella mattina di ieri e risulta regolarmente in servizio.ricorda che e’ in via di definizione un capitolato per arrivare alla sostituzione dei, che si sono rivelati poco efficienti.” “L’azienda sottolinea di essere impegnata per migliorare al massimo l’accessibilita’ nelle proprie infrastrutture, anche migliorando l’efficacia dei processi manutentivi. Cio’ ha consentito di diminuire significativamente i guasti agli impianti. E’ quanto si legge nella nota di

