‘Assembramenti e abbracci al GF Vip’, scoppia la polemica in vista di Sanremo 2021 senza pubblico (Di martedì 2 marzo 2021) Ieri 1 marzo si è conclusa la lunghissima avventura del GF VIP dopo circa 5 mesi di reclusione: i concorrenti hanno potuto rivedere i congiunti e gli ex coinquilini e, senza rispettare le regole di distanziamento sociale, hanno creato assembramenti in studio. Assembramenti alla finale del GF VIP, scattano le critiche Immediate e piuttosto feroci le polemiche scatenate da alcune immagini, stories e video relative sia al momento della proclamazione del vincitore, Tommaso Zorzi, sia nei momenti successivi. E #Sanremo2021 senza pubblico. #GFVIP pic.twitter.com/V7iKBCTgE4— giovanni mercadante (@giuvannuzzo) March 2, 2021 Altrettanto scontati i paragoni con Sanremo 2021, in partenza oggi, che al fine di rispettare tutte le norme e minimizzare la ... Leggi su funweek (Di martedì 2 marzo 2021) Ieri 1 marzo si è conclusa la lunghissima avventura del GF VIP dopo circa 5 mesi di reclusione: i concorrenti hanno potuto rivedere i congiunti e gli ex coinquilini e,rispettare le regole di distanziamento sociale, hanno creato assembramenti in studio. Assembramenti alla finale del GF VIP, scattano le critiche Immediate e piuttosto feroci le polemiche scatenate da alcune immagini, stories e video relative sia al momento della proclamazione del vincitore, Tommaso Zorzi, sia nei momenti successivi. E #. #GFVIP pic.twitter.com/V7iKBCTgE4— giovanni mercadante (@giuvannuzzo) March 2,Altrettanto scontati i paragoni con, in partenza oggi, che al fine di rispettare tutte le norme e minimizzare la ...

giampiero661MJ : #GFVIP5 #COVID19italia #sanremo2021 Assembramenti e abbracci sul palco del GFvip . Su Canale 5 non c'è il Covid . M… - terninrete : Ascolti Tv: Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello fra assembramenti, abbracci, baci e pianti… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello fra assembramenti, abbracci, baci e pianti #GFVIP5… - Methamorphose30 : RT @giuvannuzzo: La cosa più avvincente in sei mesi di #GFVIP il gioco di musica e luci per la proclamazione del vincitore. Stendiamo un ve… - salviojuve : Al @GFVIP_Official @GrandeFratello state festeggiando la fine del covid 19? A fine puntata si è estinto il coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Assembramenti abbracci zona rossa Verbania Notizie