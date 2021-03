Arisa, tutto su di lei: età, figli e compagno (Di martedì 2 marzo 2021) Arisa è tra le cantanti italiane più riconoscibili non solo nel timbro vocale ma anche nel look, che è stato al centro di un rinnovamento continuo, cambiando in modo radicale e riflettendo la sua crescita artistica. A 38 anni Arisa è un’artista affermata avendo vinto già per 2 volte il Festival di Sanremo, oltre a numerosi premi, riuscendo a guadagnare un certo credito Biografia Rosalba Pippa è nata a Genova ma è cresciuta a Pignola, vicino Potenza, e successivamente sceglie lo pseudonimo di Arisa sfruttando un acronimo delle iniziali dei membri del proprio nucleo familiare. Nonostante il primo approccio con la musica arrivi a soli 4 anni, quando partecipa al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma, la sua carriera da cantante avrà inizio diversi anni dopo: da audodidatta studia il labiale dei cantanti tramite i video su ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)è tra le cantanti italiane più riconoscibili non solo nel timbro vocale ma anche nel look, che è stato al centro di un rinnovamento continuo, cambiando in modo radicale e riflettendo la sua crescita artistica. A 38 anniè un’artista affermata avendo vinto già per 2 volte il Festival di Sanremo, oltre a numerosi premi, riuscendo a guadagnare un certo credito Biografia Rosalba Pippa è nata a Genova ma è cresciuta a Pignola, vicino Potenza, e successivamente sceglie lo pseudonimo disfruttando un acronimo delle iniziali dei membri del proprio nucleo familiare. Nonostante il primo approccio con la musica arrivi a soli 4 anni, quando partecipa al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma, la sua carriera da cantante avrà inizio diversi anni dopo: da audodidatta studia il labiale dei cantanti tramite i video su ...

Summer__Light : @wanderlustlul Io non l'ho mai seguito tutto tutto, però ricordo di aver seguito le ultime serate dell'anno 2010 co… - SkinnyGio : Io che prego per Arisa che non si faccia venire una crisi stasera, che canti bene e che tutto fili liscio.… - FQMagazineit : Sanremo 2021, Arisa: “Dopo varie inflitrazioni sulla bocca ho sciolto tutto” - arisafan2 : RT @aleconoscenti: Arisa voce di tutto il twitter #amici20 - lifevonmars : Renal Metá duetterá con Fabrizio Moro. Arisa con Michele Beavi. Io non reggo tutto questo. Li amo #saremo2021 -