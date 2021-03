A che ora inizia il Festival di Sanremo 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di martedì 2 marzo 2021) A che ora inizia il Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni serata (o puntata) del grande evento va in onda intorno alle ore 20,30, subito dopo il Tg1, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Ogni serata avrà una durata diversa. Indicativamente, il conduttore (Amadeus) proverà a chiudere ogni puntata prima delle 2 di notte, ma – come de tradizione – non sono esclusi ritardi. Come per le precedenti edizioni, anche nel 2021 sarà presente PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival di Sanremo 2021. La trasmissione andrà in onda dal 27 ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) A che oraildi, la kermesse canora insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni serata (o puntata) del grande evento va inintorno alle ore 20,30, subito dopo il Tg1, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Ogni serata avrà una durata diversa. Indicativamente, il conduttore (Amadeus) proverà a chiudere ogni puntata prima delle 2 di notte, ma – come de tradizione – non sono esclusi ritardi. Come per le precedenti edizioni, anche nelsarà presente Prima, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti deldi. La trasmissione andrà indal 27 ...

