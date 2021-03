Uomini e Donne, puntata 1-03-2021: violenta lite in studio, De Filippi spaventata (Di lunedì 1 marzo 2021) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, lunedì 1 marzo 2021, incomincerà con Maria De Filippi che fa entrare una nuova dama arrivata per corteggiare Armando Incarnato. Lei si chiama Federica, è molto bella e gli apprezzamenti che le fa Riccardo Guarnieri – il quale appena prima si è confrontato con Roberta Di Padua, che ha ripreso a frequentare – infastidiscono Armando. Nello studio di Uomini e Donne si sfiora la rissa A un certo il quarantenne napoletano punto provoca il cavaliere tarantino affermando che forse con la dama potrebbe risolvere i suoi problemi nell’intimità, ovvero quelli di cui ha parlato Roberta, che più volte ha sottolineato di non sentirsi desiderata da lui. Insomma, sostanzialmente Armando Incarnato mette in dubbio la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladiin onda oggi pomeriggio, lunedì 1 marzo, incomincerà con Maria Deche fa entrare una nuova dama arrivata per corteggiare Armando Incarnato. Lei si chiama Federica, è molto bella e gli apprezzamenti che le fa Riccardo Guarnieri – il quale appena prima si è confrontato con Roberta Di Padua, che ha ripreso a frequentare – infastidiscono Armando. Nellodisi sfiora la rissa A un certo il quarantenne napoletano punto provoca il cavaliere tarantino affermando che forse con la dama potrebbe risolvere i suoi problemi nell’intimità, ovvero quelli di cui ha parlato Roberta, che più volte ha sottolineato di non sentirsi desiderata da lui. Insomma, sostanzialmente Armando Incarnato mette in dubbio la ...

