Trentalange: «Arbitro donna in Serie A entro due anni» (Di lunedì 1 marzo 2021) “A quando un Arbitro donna in Serie A? Il mio sogno è riuscirci nel giro di due anni”. Lo ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. “Siamo indietro e ci stiamo attrezzando – prosegue – C’è tutto un movimento che va messo in rete, con condivisione di esperienza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) “A quando uninA? Il mio sogno è riuscirci nel giro di due”. Lo ha detto Alfredo, presidente dell’Aia, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. “Siamo indietro e ci stiamo attrezzando – prosegue – C’è tutto un movimento che va messo in rete, con condivisione di esperienza L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #AlfredoTrentalange Trentalange: «Arbitro donna in Serie A entro due anni»: “A quando un arbitro donna in… - sportface2016 : La speranza di Trentalange: 'Arbitro donna in A? Spero in due anni. E presto il Var in B' - sportli26181512 : #Trentalange: '#Orsato in tv? L'arbitro che si conosce fa meno paura': Il presidente dell'Aia aggiunge: 'Daremo dis… - GiuseppeGatta87 : RT @robypava: Apprezzo molto il fatto che Trentalange abbia mandato a parlare in tv un arbitro ancora in attività. Per di più uno che ha ar… - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Trentalange: «Arbitro donna in Serie A? Spero entro due anni» -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange Arbitro Calcio: Trentalange, limite età arbitri va rivisto "Credo che il limite di età degli arbitri vada rivisto, è una decisione da prendere insieme". Così il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange a Radio Anch'io Sport. Un arbitro in sala stampa dopo le partite? "Pensiamoci, parliamone". Trentalange è tornato poi sulla possibilità di far arbitrare ad un direttore di gara donna una ...

Calcio, Orsato sdogana gli Arbitri in Tv L'arbitro Daniele Orsato, ospite di Novantesimo minuto, su Rai Due, 'inaugura' il nuovo corso voluto dal neo presidente degli arbitri, Alfredo Trentalange, con la presenza in tv di un direttore di gara ...

Trentalange: «Arbitro donna in Serie A entro due anni» Calcio e Finanza AIA, Trentalange: “Arbitro donna in Serie A? Spero entro due anni” Le dichiarazioni del presidente dell'Aia Alfredo Trentalange: "Arbitro donna in Serie A? Spero entro due anni" ...

La rivoluzione di Trentalange: “Arbitri donna in Serie A entro due anni” “Nel giro di due anni spero di riuscire a portare le donne ad arbitrare regolarmente in Serie A”. Lo ha ammesso il neopresidente dell’Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, intervenuto a ...

"Credo che il limite di età degli arbitri vada rivisto, è una decisione da prendere insieme". Così il presidente dell'Aia Alfredoa Radio Anch'io Sport. Unin sala stampa dopo le partite? "Pensiamoci, parliamone".è tornato poi sulla possibilità di far arbitrare ad un direttore di gara donna una ...L'Daniele Orsato, ospite di Novantesimo minuto, su Rai Due, 'inaugura' il nuovo corso voluto dal neo presidente degli arbitri, Alfredo, con la presenza in tv di un direttore di gara ...Le dichiarazioni del presidente dell'Aia Alfredo Trentalange: "Arbitro donna in Serie A? Spero entro due anni" ...“Nel giro di due anni spero di riuscire a portare le donne ad arbitrare regolarmente in Serie A”. Lo ha ammesso il neopresidente dell’Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, intervenuto a ...