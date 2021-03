Taranto | dagli allevatori di cozze agli abitanti del quartiere Tamburi | un’intera città chiede per l’Ilva “È stata il nostro 11 settembre”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Operai,del, case di cura, organizzazioni sindacali, partiti, movimenti, istituzioni. C’è quasi tuttatra le circa 800 parti civili che fino a pochi giorni fa dinanzi alla Corte d’assise, nel processo Ambiente svenduto sulla gestione Riva, ha chiesto attraverso i loro avvocati i risarcimenti per i danni causati dell’ex Ilva. E tra i danneggiati non ci sono solo realtà economiche, ma anche una parte dell’identità del territorio. Come quella rappresentata dai mitilicoltori tarantini, glidelle “di” che fino a qualche anno fa erano una delle prelibatezze vantate dal territorio ionico. Nell’aula bunker è stato l’avvocato Mimmo Lardiello a ripercorrere il loro calvario ricordando come ...

Il Comune di Taranto ha approvato la delibera con cui candida a un finanziamento di importo pari a 136.458.977,17 euro la Linea Rossa delle BRT "Paolo VI-Cimino". Mentre prosegue velocemente la proget ...
C'è un Mezzogiorno che, vuoi o non vuoi, entra di diritto, per così dire, nell'agenda quotidiana del governo. Non solo per nodi antichi e strutturali ancora non sciolti ...