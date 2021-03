Sondaggi elettorali Tecnè: un terzo elettori Pd il partito ha perso identità (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire hanno dedicato un focus alle divisioni interne al Pd. Negli ultimi giorni, la minoranza interna che fa capo a Base riformista ha mosso diverse accuse alla segreteria dem accusandola di aver perso identità, di non rappresentare più i lavoratori delle classi più fragili e di essere subalterna al M5S. Ma qual è l’opinione degli elettori Pd? Il 65% respinge questa tesi e pensa che il Pd rappresenti i valori e la cultura progressista e riformista. Un terzo degli elettori dem ritiene invece che il partito abbia perso la sua identità. Una percentuale che sale al 62% se si considerano i partiti che gravitano intorno alla galassia PD (Azione, Italia ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli ultimiper l’Agenzia Dire hanno dedicato un focus alle divisioni interne al Pd. Negli ultimi giorni, la minoranza interna che fa capo a Base riformista ha mosso diverse accuse alla segreteria dem accusandola di aver, di non rappresentare più i lavoratori delle classi più fragili e di essere subalterna al M5S. Ma qual è l’opinione degliPd? Il 65% respinge questa tesi e pensa che il Pd rappresenti i valori e la cultura progressista e riformista. Undeglidem ritiene invece che ilabbiala sua. Una percentuale che sale al 62% se si considerano i partiti che gravitano intorno alla galassia PD (Azione, Italia ...

