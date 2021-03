Sindaco Roma, Bertolaso: “Precettato? Dovranno trovarne un altro” (Di lunedì 1 marzo 2021) Guido Bertolaso candidato Sindaco di Roma? “Io sono qui in Lombardia come volontario consulente del governatore Fontana. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo. Purtroppo, anche con rammarico, visto che sto facendo questo mestiere non posso fare campagna elettorale per fare il Sindaco di Roma, Dovranno trovarne un altro”, ha detto oggi il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale, ospite a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato Precettato per fare il primo cittadino della Capitale dopo l’incarico in Lombardia. “L’idea di Roma – ha spiegato Bertolaso – è stata una suggestione dello scorso autunno, quando mi hanno chiamato Moratti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Guidocandidatodi? “Io sono qui in Lombardia come volontario consulente del governatore Fontana. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo. Purtroppo, anche con rammarico, visto che sto facendo questo mestiere non posso fare campagna elettorale per fare ildiun”, ha detto oggi il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale, ospite a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse statoper fare il primo cittadino della Capitale dopo l’incarico in Lombardia. “L’idea di– ha spiegato– è stata una suggestione dello scorso autunno, quando mi hanno chiamato Moratti e ...

