Santeramo in Colle: operazione antidroga, nove misure cautelari Carabinieri (Di lunedì 1 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Santeramo in Colle: operazione “Abracadabra” dei Carabinieri di Altamura. Eseguite 9 misure cautelari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle prime luce dell’alba, oltre 50 Carabinieri della Compagnia di Altamura, supportati al Nucleo CC Cinofili di Modugno e da un elicottero del Nucleo CC di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo Santeramo in Colle: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso daiin“Abracadabra” deidi Altamura. Eseguite 9per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle prime luce dell’alba, oltre 50della Compagnia di Altamura, supportati al Nucleo CC Cinofili di Modugno e da un elicottero del Nucleo CC di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articoloin: ...

