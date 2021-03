Ratzinger: "Non ci sono due Papi, mie dimissioni prese in piena coscienza" (Di lunedì 1 marzo 2021) "Non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo": Benedetto XVI lo ribadisce in un colloquio con il Corriere della Sera. Il 28 febbraio di otto anni fa divenne effettiva la sua rinuncia al Papato, annunciata l'11 febbraio. E ora, a distanza di tempo, afferma: "E' stata una decisione difficile. Ma l'ho presa in piena coscienza, e credo di avere fatto bene". "Alcuni miei amici un po' 'fanatici' - prosegue - sono ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta. Penso alle teorie cospirative che l'hanno seguita: chi ha detto che è stato per colpa dello scandalo di Vatileaks, chi di un complotto della lobby gay, chi del caso del teologo conservatore lefebvriano Richard Williamson. Non vogliono credere a una scelta compiuta consapevolmente. Ma la mia coscienza è a posto". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) "Non cidue. Il Papa è uno solo": Benedetto XVI lo ribadisce in un colloquio con il Corriere della Sera. Il 28 febbraio di otto anni fa divenne effettiva la sua rinuncia al Papato, annunciata l'11 febbraio. E ora, a distanza di tempo, afferma: "E' stata una decisione difficile. Ma l'ho presa in, e credo di avere fatto bene". "Alcuni miei amici un po' 'fanatici' - prosegue -ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta. Penso alle teorie cospirative che l'hanno seguita: chi ha detto che è stato per colpa dello scandalo di Vatileaks, chi di un complotto della lobby gay, chi del caso del teologo conservatore lefebvriano Richard Williamson. Non vogliono credere a una scelta compiuta consapevolmente. Ma la miaè a posto".

