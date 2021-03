Pirlo: «Bene gli arbitri in tv, ma non parliamo di episodi di 3-4 anni fa» (Di lunedì 1 marzo 2021) Che gli arbitri vadano in tv a spiegare il loro operato “La trovo una cosa è molta giusta però l’importante è che si parli della partita che c’è stata poco prima e non di 3-4 anni prima. Che si parli della gara delle domenica e di episodi effettivi”. Alla vigilia di Juventus-Spezia, Andrea Pirlo vuole parlare solo del presente, di episodi effettivi. E manda in prescrizione la “confessione” di Orsato a Novantesimo Minuto. Il tecnico bianconero ha ben altri problemi: nel suo caso, gli infortunati. Non si aspettava queste difficoltà. «Non è detto che tutti gli anni siano uguali. Sapevo di iniziare un percorso difficile, abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva e lo siamo. L’unica cosa che non avevo messo in preavviso era di avere tanti infortunati nello stesso momento. Averli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Che glivadano in tv a spiegare il loro operato “La trovo una cosa è molta giusta però l’importante è che si parli della partita che c’è stata poco prima e non di 3-4prima. Che si parli della gara delle domenica e dieffettivi”. Alla vigilia di Juventus-Spezia, Andreavuole parlare solo del presente, dieffettivi. E manda in prescrizione la “confessione” di Orsato a Novantesimo Minuto. Il tecnico bianconero ha ben altri problemi: nel suo caso, gli infortunati. Non si aspettava queste difficoltà. «Non è detto che tutti glisiano uguali. Sapevo di iniziare un percorso difficile, abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva e lo siamo. L’unica cosa che non avevo messo in preavviso era di avere tanti infortunati nello stesso momento. Averli ...

