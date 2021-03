Passa col rosso e si schianta contro un’auto con 6 persone a bordo: morti un uomo e un 13enne (Di lunedì 1 marzo 2021) Tremendo incidente stradale in Texas, un’auto si è ribaltata dopo essere stata investita da un veicolo Passato con il rosso. Due i morti e quattro i feriti Disastroso incidente automobilistico quello avvenuto nella contea texana di Harris, Stati Uniti, nella giornata di sabato. Un uomo adulto ed un bambino sono deceduti in seguito al tremendo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Tremendo incidente stradale in Texas,si è ribaltata dopo essere stata investita da un veicoloto con il. Due ie quattro i feriti Disastroso incidente automobilistico quello avvenuto nella contea texana di Harris, Stati Uniti, nella giornata di sabato. Unadulto ed un bambino sono deceduti in seguito al tremendo L'articolo NewNotizie.it.

F_DUva : Min. #TransizioneEcologica, questo nuovo strumento per cittadini e aziende inizia a prendere forma col dl appena ap… - zazoomblog : Passa col rosso e si schianta contro un’auto con 6 persone a bordo: morti un uomo e un 13enne - #Passa #rosso… - RobertoAtzori : @Marco_viscomi col cazzo che passa al 433 mettendo tutti al loro posto. quel cazzo di 352 di merda me lo sognero di notte... - rammsya : ma io dico è normale che ci facciano aspettare fino a giovedì per UN TAMPONE? Ti dico che c'è una persona con 38 e… - Andrea0606061 : @Guitambu @gloquenzi Ci riprovo: - Ama non svuota i cassonetti - il romano trova pieno e appoggia vicino sul marcia… -