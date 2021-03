Ora legale: quando spostare le lancette in avanti? (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo torna in vigore l’ora legale: lancette dell’orologio avanti di un’ora Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo tornerà in vigore l’ora legale, le lancette dell’orologio dovranno quindi essere spostate in avanti di un’ora (quindi dalle 2:00 alle 3:00 del mattino). Nata da un proposito green, ottenere risparmio energetico in base al minor utilizzo dell’illuminazione elettrica nelle ore che coincidono con l’attività lavorativa per moltissime persone, l’ora legale ha però ripercussioni anche sul nostro organismo: molte persone infatti, soprattutto nei primissimi giorni, lamentano malesseri in tutto simili a quelli provocati dal cosiddetto jet leg (di cui si è “vittime” quando si viaggia attraverso ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo torna in vigore l’oradell’orologiodi un’ora Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo tornerà in vigore l’ora, ledell’orologio dovranno quindi essere spostate indi un’ora (quindi dalle 2:00 alle 3:00 del mattino). Nata da un proposito green, ottenere risparmio energetico in base al minor utilizzo dell’illuminazione elettrica nelle ore che coincidono con l’attività lavorativa per moltissime persone, l’oraha però ripercussioni anche sul nostro organismo: molte persone infatti, soprattutto nei primissimi giorni, lamentano malesseri in tutto simili a quelli provocati dal cosiddetto jet leg (di cui si è “vittime”si viaggia attraverso ...

