NASCAR | Miami incorona William Byron

(Di lunedì 1 marzo 2021)vince all’Homestead-Speedway il terzo atto dellaCup Series 2021. Il #24 di casa Hendrick Motorsport si impone per la seconda volta in carriera, la prima in un catino da un miglio e mezzo. L’ex campione dellaTruck ed Xfinity regala alle Camaro il primo trofeo del 2021 dopo i risultati di Toyota e Ford nel ‘World Center of Racing’. La prima frazione dell’evento ha visto parecchi cambi di leadership. Dopo una prima fase controllata dal Team Penske con Brad Keselowski #2 e Joey Logano #22, Chris Buescher (Roush Fenway Racing #17) ha preso le redini della corsa a meno di 30 passaggi dalla conclusione del primo segmento. Il vincitore della prova estiva di Pocono nel lontano 2016, l’unica in carriera, ha gestito la situazione ed ha messo in bacheca il primo ‘Playoffs Point’ ...

William Byron vince all'Homestead-Miami Speedway il terzo atto della NASCAR Cup Series 2021. Il #24 di casa Hendrick Motorsport si impone per la seconda volta in carriera, la prima in un catino da un ...Myatt Snider, pilota #2 del Richard Childress Racing vince la terza tappa della NASCAR Xfinity Series, in scena sotto i riflettori del magico Homestead-Miami Speedway.