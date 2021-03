Morte Bergamini, inchiesta chiusa: indagata la sua ex fidanzata (Di lunedì 1 marzo 2021) L’inchiesta per la Morte del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, è chiusa. Dopo 31 anni l’unica indagata è la ex fidanzata, Isabella Internò. La Procura di Castrovillari le contesta il concorso per l’omicidio di Bergamini, avvenuta per soffocamento. Il Corriere della Sera riporta tutti i dettagli dell’accaduto. I magistrati hanno prosciolto il marito della donna il poliziotto Luciano Conte, inizialmente accusato di favoreggiamento e l’autista dell’autocarro Raffaele Pisano, sospettato di concorso nel delitto. Fu lui, il 18 novembre 1989 a schiacciare con il suo mezzo il corpo del calciatore, steso sulla carreggiata della statale ionica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. In un primo momento si era pensato che Bergamini si fosse tolto la vita, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) L’per ladel calciatore del Cosenza, Denis, è. Dopo 31 anni l’unicaè la ex, Isabella Internò. La Procura di Castrovillari le contesta il concorso per l’omicidio di, avvenuta per soffocamento. Il Corriere della Sera riporta tutti i dettagli dell’accaduto. I magistrati hanno prosciolto il marito della donna il poliziotto Luciano Conte, inizialmente accusato di favoreggiamento e l’autista dell’autocarro Raffaele Pisano, sospettato di concorso nel delitto. Fu lui, il 18 novembre 1989 a schiacciare con il suo mezzo il corpo del calciatore, steso sulla carreggiata della statale ionica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. In un primo momento si era pensato chesi fosse tolto la vita, ...

