Milan | infortunio per Calhanoglu e Rebic | l’esito degli esami

Non solo Zlatan Ibrahimovic, out per almeno dieci giorni. Il Milan nella giornata di oggi ha scoperto le reali condizioni di Hakan e Ante. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il turco hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. Gli esami di Ante, invece, hanno dato esito negativo e il giocatore sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro l'Udinese di mercoledì sera.