L’economia green secondo papa Francesco diventa una scuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi vuole, si segni questo sito: https://Francescoeconomy.org/ e saprà come la pensa il più influente degli ambientalisti. Chi? papa Francesco. Ha ispirato il corso di formazione on line sull’ambiente che parte il 3 marzo. Un evento senza precedenti che ci rafforza nella lotta contro i cambiamenti climatici e al tempo stesso convince per la universalità dei messaggi. Succede tutto tre mesi dopo l’evento che Francesco ha voluto ad Assisi per ribadire l’urgenza di fermare le devastazioni della terra ad opera dell’uomo. Devastazioni di ogni tipo, in ogni parte del mondo. Quanto sta passando quel messaggio? Quanti potenti si sono uniti in questo inizio d’anno – ancora stordito dalla pandemia – in quella catena della solidarietà che avanza per il mondo? Il papa ad Assisi ha indicato una strada. Un percorso ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi vuole, si segni questo sito: https://economy.org/ e saprà come la pensa il più influente degli ambientalisti. Chi?. Ha ispirato il corso di formazione on line sull’ambiente che parte il 3 marzo. Un evento senza precedenti che ci rafforza nella lotta contro i cambiamenti climatici e al tempo stesso convince per la universalità dei messaggi. Succede tutto tre mesi dopo l’evento cheha voluto ad Assisi per ribadire l’urgenza di fermare le devastazioni della terra ad opera dell’uomo. Devastazioni di ogni tipo, in ogni parte del mondo. Quanto sta passando quel messaggio? Quanti potenti si sono uniti in questo inizio d’anno – ancora stordito dalla pandemia – in quella catena della solidarietà che avanza per il mondo? Ilad Assisi ha indicato una strada. Un percorso ...

