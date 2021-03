Jack in the box | Il talento del calabrone | Gli indifferenti | Assandira e i voti DVD-Blu-Ray del mese Parte 1

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nella primadella nostra rubrica mensile DVD-Blu-Ray le recensioni di:in the box, Ildel, Gli, Guida romantica a posti sperduti, La piazza della mia città - Bologna e lo Stato Sociale, La volta buona, Nonostante la nebbia. Altromolto intenso sul fronte homevideo, come vedremo in questa primadella nostra rubrica di recensioni blu-ray e DVD, con tante uscite di film noti e meno noti, alcuni davvero da scoprire. A partire dall'horrorin the Box, nuova variante sul tema dei clown inquietanti. A seguire Ildel, thriller italiano che si svolge tutto in una notte a Milano con ambientazione radiofonica. Si prosegue con ...

NeroBiancoe : A me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all’altra fi… - ItaliaOnewe : 210228[#ONEWE] #?? #DONGMYEONG #?? [#STUDIO_WE] # 69 ?? Hit The Road Jack - Ray Charles Ho osato fare questa canz… - 3boxesofsighs : RT @mad737: Qual è la tua strada amico? … la strada del santo la strada del pazzo la strada dell’arcobaleno la strada dell’imbecille qualsi… - Krydyster : RT @mad737: Qual è la tua strada amico? … la strada del santo la strada del pazzo la strada dell’arcobaleno la strada dell’imbecille qualsi… - PRiengmond : RT @mad737: Qual è la tua strada amico? … la strada del santo la strada del pazzo la strada dell’arcobaleno la strada dell’imbecille qualsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jack the

Gialli.it

... Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7 Emerald Fennell per Promising Young WomanFincher per Mank Christopher Hampton e Florian Seller perFather Chloé Zhao per Nomadland Miglior colonna ......Undoing Mark Ruffalo, I Know This Much Is True - Vincitore Best Screenplay " Motion Picture Chloé Zhao, Nomadland Aaron Sorkin,Trial ofChicago 7 - VincitoreFincher, Mank Florian ...Per J-POP Manga si conclude the Promised Neverland e iniziano Neun eRent a Girlfriend. Per Edizioni BD arriva PTSD di Guillaume Singelin. Leggi ...(Corse di Moto) Il centauro della Ducati Jack Miller in un'intervista alla Gazzetta dello Sport prova a spiegare il fenomeno Valentino Rossi, pilota 42enne in un campionato di ventenni (il più anziano ...