(Di lunedì 1 marzo 2021) L’12 Pro di Apple è attualmente al top con 512 GB didi, ma se per voi la memoria non è mai abbastanza potreste essere felici di sapere che Apple potrebbe aver intenzione di produrre un modello di13, lo smartphone di prossima generazione, con unodiche potrà toccare 1 TB, come riportato dai colleghi di 9To5Mac. A sostenerlo è un nuovo rapporto della società di investimento Wedbush Securities, che riporta come Apple stia effettuando già dei sondaggi preliminari tra i fornitori della propria catena di approvvigionamento, proprio allo scopo di realizzare una nuova generazione didotata di tale caratteristica. Il problema però potrebbe essere il prezzo: al momento, i modelli12 Pro e ...

UniCredit_IT : #UniCredit4You: con l'#AppMobileBanking di #UniCredit è possibile pagare i bollettini premarcati mediante l'uso del… - clikservernet : iPhone 13 con 1 TB di spazio di archiviazione? Lo suggeriscono gli ultimi rumor - magicadespell78 : RT @Bufalenet: Attenzione alla possibilità di ritrovarsi con WhatsApp bloccato su iPhone, Samsung, Huawei e più in generale su dispositivi… - Noovyis : (iPhone 13 con 1 TB di spazio di archiviazione? Lo suggeriscono gli ultimi rumor) Playhitmusic -… - melablog : Hanno rilasciato un'app di Jailbreak per iOS 14.3. La domanda però è: chi di voi usa ancora il Jailbreak?… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone con

E il ripristino degli? Fino ad oggi era possibile ripristinare la configurazione deglicollegando il dispositivo via cavoil PC. Nel caso degli Apple Watch il ripristino completo ...Altre voci da prenderele molle riferiscono di13 senza porta lightning ,la possibilità di effettuare l'eventuale aggiorna il firmware e recoveryOS all'ultima versione via internet, ...Sono inoltre recenti le notizie secondo le quali Apple starebbe lavorando ad una modalità per recuperare i dati persi su iPhone senza l’utilizzo di una porta. Per questo motivo Apple sta lavorando a ...Android 12 è stato rilasciato nella sua prima Developer Preview e abbiamo visto che qualcosa è cambiato in quello che è il sistema operativo di Google per tutti gli smartphone. Ci sono cambiamenti anc ...