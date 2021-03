Inter, Di Canio: “Lukaku non sta facendo nulla di straordinario, segnato gol scorso anno” (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso del Club di Sky Sport Paolo Di Canio continua a parlare di Romelu Lukaku in termini non troppo lusinghieri, attaccando chi esalta in maniera eccessiva l’attaccante dell’Inter: “Lukaku sta facendo nulla che non sia normale. Fa i gol facili per lui. Non è mai stato titolare fisso e leader perché aveva rivali più forti, con Conte se non gioca lui… L’Inter si appoggia tanto su di lui. Mi impressiona che vi stupiate ancora che faccia tanti gol. Li faceva ovunque. Il problema era farlo in una partita importante, ancora non ha vinto lo scudetto: se dovesse arrivare sarebbe stato per la prima volta decisivo per la sua squadra. In Champions, Coppa Italia ed Europa League non lo è stato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso del Club di Sky Sport Paolo Dicontinua a parlare di Romeluin termini non troppo lusinghieri, attaccando chi esalta in maniera eccessiva l’attaccante dell’: “stache non sia normale. Fa i gol facili per lui. Non è mai stato titolare fisso e leader perché aveva rivali più forti, con Conte se non gioca lui… L’si appoggia tanto su di lui. Mi impressiona che vi stupiate ancora che faccia tanti gol. Li faceva ovunque. Il problema era farlo in una partita importante, ancora non ha vinto lo scudetto: se dovesse arrivare sarebbe stato per la prima volta decisivo per la sua squadra. In Champions, Coppa Italia ed Europa League non lo è stato”. SportFace.

