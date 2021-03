Immigrazione in Italia, Draghi taglia fuori Salvini: «Tutto in mano a Lamorgese e Palazzo Chigi» (Di lunedì 1 marzo 2021) In un articolo pubblicato il 27 febbraio scorso “Libero Quotidiano” rilancia un retroscena di “Repubblica” che risulterebbe assai amaro per i partiti di destra, sopratTutto per Matteo Salvini. Nella nuova strategia per l’Immigrazione in Italia, pensata dal neo presidente del Consiglio Mario Draghi, non c’è spazio per polemiche. I leader dovranno farsi da parte: qualsiasi decisione sarà nelle mani di Viminale e Palazzo Chigi. Stando a Repubblica quel che l’ex dirigente della Bce non dice bisogna coglierlo tra le righe. Con la nomina di Franco Gabrielli a sottosegretario con delega ai Servizi segreti e alla sicurezza nazionale, il premier “ha lasciato intendere di voler giocare la partita dell’Immigrazione in prima persona, senza incappare in scontri tra ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) In un articolo pubblicato il 27 febbraio scorso “Libero Quotidiano” rilancia un retroscena di “Repubblica” che risulterebbe assai amaro per i partiti di destra, sopratper Matteo. Nella nuova strategia per l’in, pensata dal neo presidente del Consiglio Mario, non c’è spazio per polemiche. I leader dovranno farsi da parte: qualsiasi decisione sarà nelle mani di Viminale e. Stando a Repubblica quel che l’ex dirigente della Bce non dice bisogna coglierlo tra le righe. Con la nomina di Franco Gabrielli a sottosegretario con delega ai Servizi segreti e alla sicurezza nazionale, il premier “ha lasciato intendere di voler giocare la partita dell’in prima persona, senza incappare in scontri tra ...

