Il volo delle Frecce Tricolori seduti con il pilota in un video a 360°

Per voi un video a 360° per rivivere questa grande emozione come se in quell'istante foste stati tutti lì, a bocca aperta ad applaudire. Muovete lo schermo con il dito o con il mouse e potrete osservare attorno a voi il volo delle Frecce! Se non riuscite a visualizzare il video potete utilizzare questo link per vederlo a pieno schermo

