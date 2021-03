Il Tar respinge i ricorsi contro la chiusura delle scuole in Campania (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Tar di Napoli dà ragione a Vincenzo De Luca. Respinti (con i decreti 401 e 402) i ricorsi contro la chiusura delle scuole in Campania voluta dal governatore. ricorsi presentati dal Codacons e da alcuni gruppi di genitori. L’ordinanza in base alla quale fino al 14 marzo si andrà avanti con la sola didattica a distanza resta valida. Tra le motivazioni della decisione del Tar, ci sono la necessità di ultimare la campagna vaccinale del personale scolastico e la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del Covid19. Il Tar, infatti, ha rilevato che l’ordinanza regionale è stata adottata proprio alla luce di un quadro epidemico caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette varianti del virus, che si diffondono soprattutto tra i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Tar di Napoli dà ragione a Vincenzo De Luca. Respinti (con i decreti 401 e 402) ilainvoluta dal governatore.presentati dal Codacons e da alcuni gruppi di genitori. L’ordinanza in base alla quale fino al 14 marzo si andrà avanti con la sola didattica a distanza resta valida. Tra le motivazioni della decisione del Tar, ci sono la necessità di ultimare la campagna vaccinale del personale scolastico e la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del Covid19. Il Tar, infatti, ha rilevato che l’ordinanza regionale è stata adottata proprio alla luce di un quadro epidemico caratterizzato dalla diffusionecosiddette varianti del virus, che si diffondono soprattutto tra i ...

