Il podcast in cui Obama e Springsteen fanno a pezzi il sogno americano (Di lunedì 1 marzo 2021) Forse a cause dalla analogia – poco intrigante- suggeritemi dal cervello, in cui Giuseppe Conte e Gino Paoli si ritrovano davanti ad un microfono a discutere, il podcast "Renegades" di Bruce Springsteen e Barack Obama, lanciato da Spotify, non aveva inizialmente attratto la mia attenzione. Come spesso mi accade, per fortuna, avevo torto. Se avete qualche decina di minuti liberi da dedicare a qualcosa che non sia il conteggio dei vaccinati nella vostra provincia di appartenenza, vale la pena usarli per seguire il duetto tra il rinnegato bianco e quello nero sui brandelli di un sogno americano che non solo ha smarrito le sue coordinate presenti ma che, a guardarlo senza il filtro di secoli di alibi, non è in realtà mai esistito, a detta di uno dei suoi principali cantori e di un politico simbolo di ...

