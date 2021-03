Icardi Juventus, si riapre tutto: spunta l’idea di scambio col PSG (Di lunedì 1 marzo 2021) Icardi Juventus – Novità importanti su Icardi. Come rivelato da Serie A news, infatti, la Juve potrebbe entrare nell’ordine di idee di sacrificare la Joya pur di arrivare a Mauro Icardi, da tempo nel mirino dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora. Maurito, dopo l’esplosione di Moise Kean che di fatto gli ha soffiato il posto da titolare, non è considerato più imprescindibile all’interno del nuovo progetto tecnico inaugurato da Mauricio Pochettino. Ed è proprio la compagine piemontese che potrebbe riportare in Italia l’ex capitano dell’Inter. Icardi Juventus, possibile scambio con Dybala? Dybala e Icardi hanno infatti pressappoco la stessa valutazione: 65-70 milioni di euro. La Joya tra l’altro va in scadenza tra un anno e mezzo, e nelle prossime ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 marzo 2021)– Novità importanti su. Come rivelato da Serie A news, infatti, la Juve potrebbe entrare nell’ordine di idee di sacrificare la Joya pur di arrivare a Mauro, da tempo nel mirino dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora. Maurito, dopo l’esplosione di Moise Kean che di fatto gli ha soffiato il posto da titolare, non è considerato più imprescindibile all’interno del nuovo progetto tecnico inaugurato da Mauricio Pochettino. Ed è proprio la compagine piemontese che potrebbe riportare in Italia l’ex capitano dell’Inter., possibilecon Dybala? Dybala ehanno infatti pressappoco la stessa valutazione: 65-70 milioni di euro. La Joya tra l’altro va in scadenza tra un anno e mezzo, e nelle prossime ...

