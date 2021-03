Golden Globe 2021, tutti i look dal red carpet al divano di casa (Di lunedì 1 marzo 2021) «Ibrido» in questi ultimi dodici mesi è un termine entrata a pieno titolo nel vocabolario dei fashion addicted. Ibride sono le sfilate, ibridi i tappeti rossi, tra il virtuale e il fisico. È la pandemia, bellezza, che non spezza ma trasforma. A rimanere intatta però la chic attitude, come hanno dimostrato i Golden Globe 2021 trasmessi negli States la sera del 28 febbraio. Nell’anno delle prime volte, la prestigiosa cerimonia di premiazione, che anticipa gli Oscar, ha collegato a filo glamour la East e West Coast dalla Rainbow Room di New York al Beverly Hilton di Los Angeles, condotta rispettivamente da Tina Fey e Amy Poehler. Tra premiati in collegamento Zoom da salotti e soggiorni (applausi a Laura Pausini, in rosso Valentino per l’occasione, per aver vinto nella categoria migliore canzone originale Io sì/Seen da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti) e celeb ad annunciare le nomination sul palco, gli outfit di cui (s)parlare non sono di certo mancati. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) «Ibrido» in questi ultimi dodici mesi è un termine entrata a pieno titolo nel vocabolario dei fashion addicted. Ibride sono le sfilate, ibridi i tappeti rossi, tra il virtuale e il fisico. È la pandemia, bellezza, che non spezza ma trasforma. A rimanere intatta però la chic attitude, come hanno dimostrato i Golden Globe 2021 trasmessi negli States la sera del 28 febbraio. Nell’anno delle prime volte, la prestigiosa cerimonia di premiazione, che anticipa gli Oscar, ha collegato a filo glamour la East e West Coast dalla Rainbow Room di New York al Beverly Hilton di Los Angeles, condotta rispettivamente da Tina Fey e Amy Poehler. Tra premiati in collegamento Zoom da salotti e soggiorni (applausi a Laura Pausini, in rosso Valentino per l’occasione, per aver vinto nella categoria migliore canzone originale Io sì/Seen da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti) e celeb ad annunciare le nomination sul palco, gli outfit di cui (s)parlare non sono di certo mancati.

