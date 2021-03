Ghemon | età | altezza | fidanzata

Leggi su giornal

(Di martedì 2 marzo 2021)– Il popolare rapper non convenzionale originario di Avellino sarà presente al Festival di Sanremo tra i “Big”, dove si esibirà con il brano Momento perfetto. Ma chi è realmente, chi è? Giovanni Luca Picariello coltiva la passione per la musica fin da giovanissimo, alternando a quella per i graffiti, dove la sua “tag” (firma) è dapprima Kal e poi Esi. Non è un caso che i primi approcci musicali avvenga ascoltando gli Articolo 31, i Liftiba e Ligabue. Nei primi anni 2000 si dedica totalmente alla musica e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Roma, dopodichè fa parte del progetto Soulville, e nel 2007 avvia la sua carriera da solista. Dopo alcuni anni di pausa ritorna con l’album Mezzanotte nel 2017, dove racconta lo stato di depressione che lo ha coinvolto per alcuni anni. Nel 2020 pubblica il suo ...