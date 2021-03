Franceschini | “Voglia di normalità | viva Sanremo”

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “È corretta la scelta di fare ugualmente il Festival di Sanremo, in questo anno bisogna adattarsi. Si è cercato di costruire un equilibrio per consentire alla società, all’economia e alle famiglie di andare in avanti in condizioni diverse dalla normalità. Molti spettacoli sono andati in streaming nelle modalità consentite. Quindi, che Sanremo si faccia e dia un segnale di voglia di ritorno alla normalità e di qualità“. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervistato a Non stop news, su Rtl 102.5.