Entra in casa e stupra una minorenne disabile: caccia all'uomo (Di lunedì 1 marzo 2021) caccia all'uomo in provincia di Savona , dove una minorenne disabile , rimasta sola in casa, è stata stuprata da uno sconosciuto che era riuscito ad Entrare nella sua abitazione e poi si è dato alla ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)all'in provincia di Savona , dove una, rimasta sola in, è statata da uno sconosciuto che era riuscito adre nella sua abitazione e poi si è dato alla ...

SeeYourPeacock : RT @mjkvdo: @RobyGiotto @SeeYourPeacock stiamo parlando dell'Italia che diamine c'entra la svezia, sei solo un negazionista che non riesce… - mjkvdo : @RobyGiotto @SeeYourPeacock stiamo parlando dell'Italia che diamine c'entra la svezia, sei solo un negazionista che… - fabrizia_vajana : RT @GabriellaBargh1: CERCAVA CAREZZE MA HA TROVATO CHI L'HA MANDATA IN CANILE. MELODY CERCAVA AMORE VICINO ALLA CASA DEL SIGNORE AVRÀ PE… - Ca93Marco : @mvvdy1 Ma il figlio entra presto e poi va a casa a dormire mica sta la fino alle 2 - UnioneSarda : #Savona: sconosciuto entra in casa e abusa di una minore disabile, è caccia all'uomo -