Domenica In: Al Bano lacia un appello a Romina Power e Loredana Lecciso (Di lunedì 1 marzo 2021) Proprio come accade ogni settimana, anche la punatata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 28 febbraio 2021, è stata ricca di grandi ospiti. Tra i tanti volti noti apparsi nello studio di Mara Venier c'è stato anche AlBano Carrisi. Il famoso cantante si è lasciato intervistare dalla padrona di casa e ha ripercorso insieme a lei tutta la sua carriera artistica. Al Bano però ha anche parlato della sua vita privata e ha deciso di laciare un appello alla sua ex moglie Romina Power.

