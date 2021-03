Dixie Vodka 400: Byron, il principe di Miami (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo stato della Florida porta bene a William Byron. L’anno scorso, il giovane portacolori della Hendrick Motorsport ha ottenuto la prima vittoria in carriera nella NASCAR Cup Series, alla Daytona 400. Domenica sera, nella notte italiana, “Willy B” concede il bis all’Homsetead Miami Speedway, dove si è disputata la Dixie Vodka 400. Il talentuoso pilota del North Carolina doma la corsa adattandosi alle mutevoli condizioni del tracciato, conducendo ben 102 tornate sulle 267 complessive. La gara regala comunque spettacolo, con venti cambi di leader tra nove piloti diversi. le caution totali solo 6, per un totale di 36 giri dietro la pace car. NASCAR Daytona 400: prima vittoria per Byron Chi sono i protagonisti della Dixie Vodka 400? Uno l’abbiamo già detto, è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo stato della Florida porta bene a William. L’anno scorso, il giovane portacolori della Hendrick Motorsport ha ottenuto la prima vittoria in carriera nella NASCAR Cup Series, alla Daytona 400. Domenica sera, nella notte italiana, “Willy B” concede il bis all’HomseteadSpeedway, dove si è disputata la400. Il talentuoso pilota del North Carolina doma la corsa adattandosi alle mutevoli condizioni del tracciato, conducendo ben 102 tornate sulle 267 complessive. La gara regala comunque spettacolo, con venti cambi di leader tra nove piloti diversi. le caution totali solo 6, per un totale di 36 giri dietro la pace car. NASCAR Daytona 400: prima vittoria perChi sono i protagonisti della400? Uno l’abbiamo già detto, è ...

