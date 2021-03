Covid: meno contagi tra chi assume anti-estrogeni (Di lunedì 1 marzo 2021) meno contagi tra le donne che assumono farmaci anti-estrogeni: potrebbero avere un ruolo protettivo dal Covid-19 secondo uno studio I farmaci “anti-estrogeni” tra i più usati per il tumore al seno e dell’ovaio potrebbero avere un’azione contro Sars-CoV-2. L’ipotesi sta emergendo da diversi studi. L’ultimo è italiano e mostra che le pazienti oncologiche che assumono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 marzo 2021)tra le donne che assumono farmaci: potrebbero avere un ruolo protettivo dal-19 secondo uno studio I farmaci “” tra i più usati per il tumore al seno e dell’ovaio potrebbero avere un’azione contro Sars-CoV-2. L’ipotesi sta emergendo da diversi studi. L’ultimo è italiano e mostra che le pazienti oncologiche che assumono… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno La babele del siero, meno chiacchiere e più concretezza Dialoghi dalla Galassia Covid - 19, al tempo della Guerra dei vaccini. Fatto? 'Non ancora. Aspetto l'ultimo nato, il Johnson. Ce ne dicono qualcosa le polemiche, per il momento un po' meno virulente, ...

Nuovo Dpcm anti Covid, la firma entro martedì. Pasqua in lockdown In vigore per un mese. Il nuovo Dpcm anti Covid sarà firmato tra lunedì sera e martedì. Sarebbero infatti previste nuove riunioni tecniche del ... Non è possibile invece - a meno di urgenti e necessari ...

