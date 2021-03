Cosmi-Crotone, tempistica rispettata: ecco la prima foto con il nuovo club (Di lunedì 1 marzo 2021) tempistica rispettata, Serse Cosmi è arrivato poco dopo le 18 a Crotone, come avevamo anticipato nel primo pomeriggio. ecco le prime immagini del tecnico apparse pochi minuti fa sui social del club calabrese: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Crotone (@fcCrotoneoff) foto: sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021), Serseè arrivato poco dopo le 18 a, come avevamo anticipato nel primo pomeriggio.le prime immagini del tecnico apparse pochi minuti fa sui social delcalabrese: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC(@fcoff): sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

