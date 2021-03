Conte dice sì a Grillo: sarà l’ex premier a rilanciare il Movimento Cinque Stelle (Di lunedì 1 marzo 2021) sarà l’ex premier Giuseppe Conte a rifondare il Movimento Cinque Stelle. O almeno a provarci. Conte ha infatti raccolto l’invito a elaborare nei prossimi giorni un “progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle”. Lo si legge in un post su Facebook del M5S, a poche ore dal vertice pentastellato al quale hanno partecipato, tra gli altri, Beppe Grillo e lo stesso ex premier, il 28 febbraio. La parentesi universitaria del professor Conte, con la lezione in streaming tenuta a Firenze il 26 febbraio, sembra dunque già chiusa o quasi. I vertici grillini chiedono all’avvocato pugliese di farsi portavoce di ciò che è oggi M5S, dopo due governi di cui questa forza politica è ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021)Giuseppea rifondare il. O almeno a provarci.ha infatti raccolto l’invito a elaborare nei prossimi giorni un “progetto rifondativo con il”. Lo si legge in un post su Facebook del M5S, a poche ore dal vertice pentastellato al quale hanno partecipato, tra gli altri, Beppee lo stesso ex, il 28 febbraio. La parentesi universitaria del professor, con la lezione in streaming tenuta a Firenze il 26 febbraio, sembra dunque già chiusa o quasi. I vertici grillini chiedono all’avvocato pugliese di farsi portavoce di ciò che è oggi M5S, dopo due governi di cui questa forza politica è ...

