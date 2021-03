C’è ancora tanto interminato spazio (Di lunedì 1 marzo 2021) (di Michele Senici, Direttore dell’Educazione di Still I Rise) Scrivo queste righe nel mezzo della savana. Il sole sorge e a ogni angolo vedo illuminarsi spazi sconfinati. “ interminati spazi di là da quella ” scriveva Leopardi, e io dentro queste parole, questa mattina, riecheggio. C’è ancora un’infinità di spazio attorno all’uomo, così come infinite sono le distese di possibilità che restano nascoste nei territori inesplorati della sua mente creativa. Sono in Kenya da quasi nove mesi, ma oggi, per 48 ore, mi sono spostato nella savana incontaminata del Mara. Qui, con attorno il nulla, penso ai miei studenti di Nairobi e a quelli che saranno altrove nel mondo. Siamo a Still I Rise per accendere la torcia che illumina gli angoli inesplorati della mente potente dei nostri bambini. Siamo quelli che accendono il fuoco per mostrare le ombre inaspettate ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) (di Michele Senici, Direttore dell’Educazione di Still I Rise) Scrivo queste righe nel mezzo della savana. Il sole sorge e a ogni angolo vedo illuminarsi spazi sconfinati. “ interminati spazi di là da quella ” scriveva Leopardi, e io dentro queste parole, questa mattina, riecheggio. C’èun’infinità diattorno all’uomo, così come infinite sono le distese di possibilità che restano nascoste nei territori inesplorati della sua mente creativa. Sono in Kenya da quasi nove mesi, ma oggi, per 48 ore, mi sono spostato nella savana incontaminata del Mara. Qui, con attorno il nulla, penso ai miei studenti di Nairobi e a quelli che saranno altrove nel mondo. Siamo a Still I Rise per accendere la torcia che illumina gli angoli inesplorati della mente potente dei nostri bambini. Siamo quelli che accendono il fuoco per mostrare le ombre inaspettate ...

