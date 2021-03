Caos Barcellona, dalla Spagna: “Arrestati Bartomeu e il direttore generale Grau” (Di lunedì 1 marzo 2021) Caos a Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘Cadena Ser’ l’ex presidente del club, Josep Maria Bartomeu, è stato arrestato questo lunedì nell’ambito dell’operazione ‘Barcagate’. Gli altri detenuti sono Óscar Grau, direttore generale del club, e Román Gómez Pontí, responsabile dei servizi legali. Gli agenti stanno indagando sullo scandalo Barçagate scoperto da SER Catalunya e per il quale il management di Bartomeu ha assunto una società che creava contenuti sul web in cui venivano diffamate le persone che criticavano la gestione del club. Bartomeu ha sempre negato che il servizio assunto per controllare i social network fosse per screditare altre persone. I rapporti finanziari rivelano che il club blaugrana sotto la guida di Bartomeu ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021). Secondo quanto riferito da ‘Cadena Ser’ l’ex presidente del club, Josep Maria, è stato arrestato questo lunedì nell’ambito dell’operazione ‘Barcagate’. Gli altri detenuti sono Óscardel club, e Román Gómez Pontí, responsabile dei servizi legali. Gli agenti stanno indagando sullo scandalo Barçagate scoperto da SER Catalunya e per il quale il management diha assunto una società che creava contenuti sul web in cui venivano diffamate le persone che criticavano la gestione del club.ha sempre negato che il servizio assunto per controllare i social network fosse per screditare altre persone. I rapporti finanziari rivelano che il club blaugrana sotto la guida di...

sportface2016 : Scandalo a #Barcellona, dalla #Spagna: 'Arrestati #Bartomeu e il direttore generale'. Gli ultimi aggiornamenti… - Sgang198 : RT @dayfootball1981: #barcagate Intanto,per il caos in casa Barcellona, anche #Bartomeu (presidente del Barcellona fresco di dimissioni), v… - yutomanga : RT @dayfootball1981: #barcagate Intanto,per il caos in casa Barcellona, anche #Bartomeu (presidente del Barcellona fresco di dimissioni), v… - dayfootball1981 : #barcagate Intanto,per il caos in casa Barcellona, anche #Bartomeu (presidente del Barcellona fresco di dimissioni)… - psymonic : Barcellona sempre più nel caos Barcellona brucia, saccheggi e arresti - Europa - ANSA -