Brescia, Clotet: “Siamo tornati a muovere la classifica. Tutti i match fondamentali da ora in poi” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Brescia cerca di dare una sterzata al proprio campionato, i lombardi si sono resi protagonisti di un campionato di Serie B contraddistinto da pochi alti e tanti bassi. Pep Clotet, allenatore della squadre Bresciana ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Cosenza: "Nell'ultimo match non abbiamo portato a casala vittoria, ma era importante muovere la classifica e Siamo riusciti a farlo. In questa fase, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato, Tutti i match sono fondamentali a partire dalla sfida contro il Cosenza". Il tecnico spagnolo poi parla di Donnarumma: " Sta lavorando bene e molti dei suoi assist sono serviti ad Ayé per fare quello che ha ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilcerca di dare una sterzata al proprio campionato, i lombardi si sono resi protagonisti di un campionato di Serie B contraddistinto da pochi alti e tanti bassi. Pep, allenatore della squadrena ha parlato in conferenza stampa alla vigilia deldi campionato con il Cosenza: "Nell'ultimonon abbiamo portato a casala vittoria, ma era importantelariusciti a farlo. In questa fase, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato,sonoa partire dalla sfida contro il Cosenza". Il tecnico spagnolo poi parla di Donnarumma: " Sta lavorando bene e molti dei suoi assist sono serviti ad Ayé per fare quello che ha ...

