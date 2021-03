Adm sequestra sigarette vendute senza licenza in un bar

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – A finire nei guai e’ stato un bar di Roma che, controllato dai funzionari ADM dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio, ricevera’ una sanzione amministrativa che va dai 5 a 10mila euro, in quanto deteneva per la vendita, sigari, cartine e filtripero’ averne regolare. I funzionari, a seguito di segnalazione, hanno effettuato un controllo approfondito del locale scoprendo tabacchi e cartine conservati in un cassetto del bancone. I pacchetti erano regolarmente provvisti di contrassegno di legittimazione, tuttavia, proprio in virtu’ delle severe normative che regolano la corretta commercializzazione dei tabacchi anche a tutela della salute pubblica, gli stessi possono essere venduti solo dagli esercizi regolarmente autorizzati. Alla richiesta di esibire le prescritte licenze di vendita di generi di monopolio, ...

torinoggi : Alcol etilico contaminato e pericoloso per la salute: Adm ne sequestra 235 litri - ilnazionaleit : Alcol etilico contaminato e pericoloso per la salute: Adm ne sequestra 235 litri -

Ultime Notizie dalla rete : Adm sequestra

RomaDailyNews

I 235 litri di alcol etilico adulterato , pronti per essere immessi nel circuito commerciale con grave pregiudizio per la salute degli utilizzatori, sono stati sequestrati dai funzionari. Il ...... la Guardia di Finanzain porto 60 mila mascherine proveniente dalla Cina, non idonee ...della Guardia di Finanza di Savona e del locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (), ...I funzionari Adm di Salerno hanno sequestrato rifiuti in partenza dal porto di Salerno e destinati in Burkina Faso.Un pc sottobanco con attivata una ricarica per le scommesse online. Ad usarlo per permettere ai clienti di poter fare le loro giocate in presenza il gestore e titolare della licenza della sala che eff ...