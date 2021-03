(Di lunedì 1 marzo 2021) Abbiamo raggiunto al telefono a, l’attivista per la difesa dei diritti delle, Henda Chennaoui.tornate le manifestazioni a dieci anni dalladel 2010-2011 che ha ottenuto la fine del regime di Zine El-Abidine Ben Ali, cinuove rivendicazioni? Tutto è iniziato con manifestazioni notturne all’inizio di gennaio, era la settimana dell’anniversario dellaina, era stato imposto il coprifuoco per decreto governativo. Nei mesi di dicembre e gennaio ina, ogni anno cimanifestazioni con richieste di giustizia sociale, nei quartieri popolari distate manifestazioni notturne non autorizzate, segnate da una completa censura mediatica, ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'A Tunisi la rivoluzione continua. Donne e comunità Lgbt sono in prima linea' - HuffPostItalia : 'A Tunisi la rivoluzione continua. Donne e comunità Lgbt sono in prima linea' -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisi rivoluzione

Il Bo Live - Università di Padova

Il 14 gennaio c'è stata una manifestazione che è partita dal sit - in dei feriti della. Erano lì per chiedere finalmente un riconoscimento ufficiale da parte dello stato che ...di Saber Yakoubi -. Il principale blocco parlamentare di Ennahda in Tunisia ha radunato sabato migliaia di ... Sulla scia delladel 2011 il Paese ha adottato un sistema politico ibrido ...Intervista a Henda Chennaoui, attivista tunisina: "Stessi metodi di repressione di prima. Hanno la consapevolezza che se ci uniamo tutti il movimento diventa storico" ...Nel giro di una settimana si sono moltiplicate le iniziative diplomatiche che hanno visto impegnati in prima persona il presidente della repubblica Kaïs Saïed da una parte con gli ambasciatori dei pae ...