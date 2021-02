Ventimiglia (Imperia) – Scompare bimba di 7 anni mentre passeggiava sul monte Pozzo (Di domenica 28 febbraio 2021) Una bambina di 7 anni è scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. E’ accaduto intorno alle 18. La piccola stava scendendo da monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire, il gruppo l’ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Una bambina di 7è scomparsa durante una passeggiata sul, sulle alture di Bevera, a. E’ accaduto intorno alle 18. La piccola stava scendendo daassieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire, il gruppo l’ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro

