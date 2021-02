UFFICIALE – Suning è in crisi, addio al calcio cinese. Lo Jiangsu si è sciolto (Di domenica 28 febbraio 2021) UFFICIALE, arriva la decisione di Suning Il gruppo Suning attraverso un comunicato UFFICIALE, annuncia la volontà di abbandonare il calcio cinese e di disinvestire nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 febbraio 2021), arriva la decisione diIl gruppoattraverso un comunicato, annuncia la volontà di abbandonare ile di disinvestire nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

