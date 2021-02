Tentativo di rapina finisce con una coltellata | 31enne vittima di un gruppo di ragazzini a Scampia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Questa notte un ragazzo di 31 anni è stato accerchiato e aggredito da undi 5adolescenti di età compresa, apparentemente, tra i 15 ed i 16 anni. Il fatto è avvenuto questa notte intorno all’1:30. Ilè riuscito ad allertare in qualche modo il 112, così i carabinieri sono subito intervenuti sul posto a via Tancredi Galimberti,. Secondo la testimonianza della persona originaria della Bulgaria, ildi 5avrebbe provato a strappargli il cellulare. Durante la colluttazione però questi avrebbero inferto unasul fianco sinistro dell’aggredito. Per questo motivo è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli con prognosi riservata per una lesione al rene. Fortunatamente non è in ...