Serie A oggi: Inter - Genoa 3 - 0. Roma - Milan in diretta. Classifica e risultati (Di domenica 28 febbraio 2021) Prove di fuga per l' Inter che batte il Genoa e, in attesa del posticipo della ventiquattresima giornata fra Roma e Milan , allunga a +7 in testa alla Classifica. Dopo il passo falso della Juve , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Prove di fuga per l'che batte ile, in attesa del posticipo della ventiquattresima giornata fra, allunga a +7 in testa alla. Dopo il passo falso della Juve , ...

SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 24^ giornata - infoitsport : Serie A oggi in TV: Roma-Milan dove vederla. Inter-Genoa su Sky - FrancescaRoma41 : RT @romanismo85: La fase difensiva del @bncalcio oggi è completamente opposta a domenica scorsa. Strano. Nessun contrasto vinto. Lenti nel… - juansheart : RT @sofianicrs: ?e anche oggi non ci obbliga nessuno a vedere sçk quindi se non vi piace non guardatela, o perlomeno abbiate la decenza e l… - DarioPeregoRock : @LivornoCalcio Pensate il pessimo livello di questa serie C. Pur giocando in un modo indecente e con 5 punti di pen… -