**Sci: CdM, Brignone vince il superg in Val di Fassa davanti a Gut e Suter, quarta Curtoni** (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Federica Brignone vince il superg di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude quarta, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. La Brignone con questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle plurivittoriose italiane in Cdm a quota 16 vittorie. Purtroppo non sono mancate le brutte notizie con due brute cadute. La norvegese Lie è stata protagonista di una brutta caduta, con urla di dolore dopo essere rimasta impigliata nelle reti di protezione. E' stata portata poi via in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Federicaildi Coppa del Mondo femminile in Val di. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. Lacon questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle plurivittoriose italiane in Cdm a quota 16 vittorie. Purtroppo non sono mancate le brutte notizie con due brute cadute. La norvegese Lie è stata protagonista di una brutta caduta, con urla di dolore dopo essere rimasta impigliata nelle reti di protezione. E' stata portata poi via in ...

RaiSport : ? Federica #Brignone vince il #SuperG in #ValdiFassa, 4ª #IreneCurtoni Completano il podio #LaraGutBehrami e… - TV7Benevento : **Sci: CdM, Brignone vince il superg in Val di Fassa davanti a Gut e Suter, quarta Curtoni**... - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa. La gara è stata interrotta |#ANSA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: cdm, incidente per la norvegese Lie nel superG in Val di Fassa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: cdm, incidente per la norvegese Lie nel superG in Val di Fassa -

Ultime Notizie dalla rete : **Sci CdM Sci: cdm; gigante 2 Bansko, in testa Faivre Il francese Mathieu Faivre in 1.11.45 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Bansko. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard in 1.1.87 e l'altro francese Alexis Pinturault in 1.12.24. Miglior azzurro è il trentino Luca De Aliprandini 12 o in 1.13.65. Per l'Italia - in ...

Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa ...cdm donne di Val di Fassa è stato interrotto per la brutta caduta della giovane norvegese Kajsa Lie. Con il pettorale 13 l'atleta di 22 anni è volata rovinosamente nelle reti. Gli attacchi degli sci ...

Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa - Trentino AA/S Agenzia ANSA Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa Il superG di cdm donne di Val di Fassa è stato interrotto per la brutta caduta della giovane norvegese Kajsa Lie. Con il pettorale 13 l'atleta di 22 anni è volata rovinosamente nelle reti. (ANSA) ...

Sci: cdm; gigante 2 Bansko, in testa Faivre Il francese Mathieu Faivre in 1.11.45 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Bansko. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard in 1.1.87 e l'altro francese Alexis Pintura ...

Il francese Mathieu Faivre in 1.11.45 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante didi Bansko. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard in 1.1.87 e l'altro francese Alexis Pinturault in 1.12.24. Miglior azzurro è il trentino Luca De Aliprandini 12 o in 1.13.65. Per l'Italia - in ......donne di Val di Fassa è stato interrotto per la brutta caduta della giovane norvegese Kajsa Lie. Con il pettorale 13 l'atleta di 22 anni è volata rovinosamente nelle reti. Gli attacchi degli...Il superG di cdm donne di Val di Fassa è stato interrotto per la brutta caduta della giovane norvegese Kajsa Lie. Con il pettorale 13 l'atleta di 22 anni è volata rovinosamente nelle reti. (ANSA) ...Il francese Mathieu Faivre in 1.11.45 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Bansko. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard in 1.1.87 e l'altro francese Alexis Pintura ...