(Di domenica 28 febbraio 2021) Non si fermano lein. Lasui. Almeno 18 le. Diversi i feriti. ROMA – Nuova giornata diin. Domenica 28 febbraio isi sono dati appuntamento icittà per continuare la loro dimostrazione contro il colpo di stato da parte dei miliatari. Non è mancata la tensione con le forze dell’ordine locali. Laavrebbeto suicon il bilancio che sarebbe almeno di 18e diversi feriti. I numeri sono stati anticipati dall’Onu, citato da La Repubblica, ma le cifre sembrano essere destinati a salire nelle prossime ore. Gli scontri Gli ...

LaStampa : Myanmar, uccisi diversi manifestanti durante le proteste contro la giunta militare - RaiNews : A Dawei, nel Myanmar meridionale, almeno tre persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite dai colpi d'arma… - Tg3web : La polizia ha sparato nuovamente contro i manifestanti a Mandalay, la seconda città del Myanmar. Due ragazzi sarebb… - news_mondo_h24 : Proteste in Myanmar, la polizia spara sui manifestanti: diverse le vittime - notizieoggi24 : Myanmar, proteste anti-golpe: uccisi 18 manifestanti dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Myanmar

"Condanniamo fermamente l'escalation di violenza contro leine chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l'uso della forza contro manifestanti pacifici", ha detto in una ...Per disperdere le partecipatecontro la giunta militare la polizia ha usato gas lacrimogeni, granate stordenti e ha sparato contro i ...Non si fermano le proteste in Myanmar. La polizia spara sui manifestanti. Almeno 18 le vittime. Diversi i feriti.E' salito ad almeno 18 il numero dei manifestanti uccisi nelle proteste contro il golpe militare in Birmania, in quello che è stato il giorno più sanguinoso ...