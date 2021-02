Picchia a morte il figlio della compagna di appena 2 anni: “Ho perso la pazienza” (Di domenica 28 febbraio 2021) Usa, Picchia a morte il figlio della compagna di appena 2 anni Un elettricista “ha perso la pazienza” e ha Picchiato a morte il figlio di due anni della sua compagna. È quanto riferisce la polizia. Aaron Williams, 31 anni, di Garden City, Idaho, (Usa) è accusato dell’omicidio di un bambino di due anni. L’uomo avrebbe Picchiato così forte il piccolo da causargli diverse lesioni alle costole, fegato, contusioni e un trauma cranico. Quando il bambino è stato portato in ospedale i medici hanno subito avviato la segnalazione alla polizia, capendo che il tipo di lesioni riportate erano state ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Usa,ildiUn elettricista “hala” e hato aildi duesua. È quanto riferisce la polizia. Aaron Williams, 31, di Garden City, Idaho, (Usa) è accusato dell’omicidio di un bambino di due. L’uomo avrebbeto così forte il piccolo da causargli diverse lesioni alle costole, fegato, contusioni e un trauma cranico. Quando il bambino è stato portato in ospedale i medici hanno subito avviato la segnalazione alla polizia, capendo che il tipo di lesioni riportate erano state ...

ilfaroonline : Acilia, picchia l’ex moglie e la minaccia di morte con un fucile: arrestato 68enne - ottopagine : Picchia e minaccia di morte la moglie: arrestato #Napoli - LaGazzettaWeb : Casamassima, picchia e minaccia di morte medico e infermiere per saltare la fila - BreakingItalyNe : Bari: Picchia e minaccia di morte medico e infermiere per saltare la fila nella Casa della salute di Casamassima: F… - Antonio22024399 : Voi donne dovete promuovere la pena di morte x lo stronzo che picchia la donna ,e come acconto il taglio dei coglio… -