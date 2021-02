Pallamano | Serie A maschile 2021 | Conversano in fuga | ben tre rinvii nella 19a giornata

(Di domenica 28 febbraio 2021) LaA diè giunta al suo turno numero 19, al termine del quale si è confermato in testa alla classifica il, capace di sconfiggere anche il Brixen per 26-18 al Pala San Giacomo, grazie alle 7 reti di Demis Radovcic, allungando sulla Raimond Sassari, a riposo. Successo prezioso per il Cassano Magnago, che è tornato a gioire tra le mura amiche, sconfiggendo 28-25 l’Alperia Merano, mentre si sono accaparrate i due punti anche le ultime due della classe, Fondi e Salumificio Riva Molteno, rispettivamente su Teamnetwork Albatro (23-20) e Pressano (19-21). Rinviate ben tre partite, ovvero Acqua & Sapone Junior Fasano-Bolzano, Trieste-Santarelli Cingoli e Ego Siena-Sparer Eppan. I risultati di: ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 27 ...

...prima squadra maschile quando nasce? 'La fonda il sottoscritto nel 1971 e parte dallaC. Si chiama HC Rimini. Lo stesso anniovenne fondata da me e dai colleghi Astolfi e e Pasolini la...Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta le Guerriere Malo con il risultato finale di 33 " 22 nel match valevole quale settima giornata di ritorno dellaA Beretta. Non inganni il ...Inizia questo pomeriggio al ’PalaMariotti’ il campionato di serie B maschile di pallamano per la società del presidente Mattioni ...Reggio emilia. La serie A2 di pallamano maschile propone un vero scontro d’alta quota: Vikings Rubiera a caccia del blitz contro l’attuale capolista Carpi. In campo stasera dalle ore 19, per il 17° tu ...