L'Inter non si ferma più: travolge il Genoa e va in fuga (Di domenica 28 febbraio 2021) Prova di maturità dell'Inter, che non abbassa la guardia dopo le vittorie pesanti contro Lazio e Milan, batte un Genoa con la testa al derby grazie a Lukaku, Darmian e Sanchez e allunga a +7 sulla ...

ZZiliani : Oggi a “90* Minuto” c’è #Orsato in tv. Ci dirà finalmente perchè non ha ammonito (e quindi espulso) #Pjanic, perchè… - Paolo_Bargiggia : Uno che esce nel girone di @ChampionsLeague e guadagna 12 mln netti all'anno non merita altro. Anche perché allena… - forumJuventus : CT: 'Il problema della Juve non è distacco dall’Inter, ma il gioco. Semplicemente non c’è. Perché il centrocampo no… - luigi42053886 : @RaiSport Pazza Inter Amala continuando così lo scudetto non ce lo toglie nessuno ???????????? - Tore1589 : 3 punti ????? Squadra che non solo sta crescendo tecnicamente ? Ma anche mentalmente ?? #Lukaku #Lautaro #Inter… -