L'ex leghista Vinci organizza evento per il suo passaggio a FdI: multa per assembramento. Già sanzionato per una cena al ristorante (Di domenica 28 febbraio 2021) Esponenti di Fratelli d'Italia multati dalla polizia a Reggio Emilia per assembramento. Gli agenti sono intervenuti al termine della conferenza stampa indetta per il passaggio del deputato reggiano Gianluca Vinci dalla Lega al partito di Giorgia Meloni. Come ha raccontato lo stesso Vinci, i presenti sono stati sanzionati per il brindisi che hanno compiuto a fine cerimonia. Il parlamentare già a gennaio era stato multato per aver cenato in un ristorante che ha aderito alla campagna #IoApro. La leader Meloni ha definito "intollerabile" quanto accaduto, sostenendo che gli esponenti del partito "sono stati ingiustamente multati con l'accusa di aver violato le norme anti-Covid". La conferenza stampa si è tenuta nella sede di Fdi di via San ...

